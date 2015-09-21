重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

( ) 以下为路透中文新闻为您整理的(9月14日-18日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周小幅上涨0.17%，中间价当周累计亦小升0.18%。本周因美联储加息在即，市场观望气氛较浓，且央行继续小规模入市维稳，市场整体表现平静；周五凌晨美联储宣布维持利率不变，更缓解人民币升值压力，另外路透独家获悉中国央行继续修补套利漏洞，对部分银行人民币即期购售业务平盘手续费调整至0.3%，进一步封堵套利渠道，本周离岸和在岸价差基本维持在330个点子左右，如此一来套利难度更大。本周市场日均成交200亿美元左右，基本恢复正常，这或预示人民币中间价形成机制改革基本成功。

公开市场操作: --随着人民币汇率走势趋于稳定，资金面扰动逐步减缓，中国央行公开市场逆回购顺势缩量操作，当周转为净回笼1,400亿元人民币。分析人士指出，短期流动性回归平稳偏宽局面，逆回购大量投放必要性降低，逾千亿资金回笼对市场影响亦相对有限。

他们并指出，在8月外汇占款数据创纪录大幅减下降和宏观经济改善乏力背景下，货币政策宽松方向仍将坚定不移，降准等宽松预期仍在。考虑到为了稳定市场信心，预计逆回购操作暂难退出，还将延续少量操作节奏，而SLF等定向工具亦将相机而动。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率整体下行。本周初受经济数据不佳以及央行出台存准考核新规等因素影响，长债收益率有所下跌；但市场注意力很快被美联储议息会议所吸引，而由于利率决定基本在市场意料之中，故影响有限，利率决议公布后现券收益率仅小幅下跌。美国加息因素的影响暂告一段落后，短期内利率债市场仍需关注资金面和经济基本面的情况。

票据: --中国票据市场本周转贴利率稳中略降，六个月期纸票成交在3.60%附近，一年期电票在3.76%-3.80%左右。交易员称，季末将近，银行根据各自信贷额度等情况调整票据资产规模，方向并不一致，收票、出票均有；只是在谨慎配置情绪的主导下，后市料维持偏弱震荡。