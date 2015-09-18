欧洲汇市：英国公债价格和英镑均上涨，因美联储之前决定按兵不动

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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“我认为，英国央行明年2月和5月升息的概率大致相当。如果美联储将升息推后至12月份甚至更晚，必定会给英国央行造成重大影响，他们最终都会担心同一件事，即全球经济的成长。”
尽管英国央行升息前景似乎更为遥远，英镑兑美元 仍涨至三周高位，突破1.5650美元；同时英镑兑欧元 也实现微幅上扬。
交易员称，英镑同时受到多空因素影响，美联储会议结果对明年利率前景造成负面影响，但这也拖累美元下滑，而美元的走低对于其他主要货币而言属利好消息。
“美联储利率决定对英国利率曲线的影响在于，将英国央行首次升息的预期一直推后到了明年8月份，”BMO Capital Markets外汇策略师Stephen Gallo称。
“英镑一方面受到风险偏好不振及英国央行升息预期减弱的拖累，而另一方面又得到了美元走软的提振，”他表示。
0917GMT，10年期英国公债收益率 日内跌11个基点至1.85%，稍早前两年债收益率 一度触及8月24日以来最低0.579%，随后回升至0.64%。这两种公债均录得7月7日以来最大日内涨幅。
作为利率预期晴雨表的英镑短期利率期货也大幅上涨，2016年3月合约 日内上涨5个跳动点至99.28。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红；审校 许娜/张明钧)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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