欧洲汇市：英国公债价格和英镑均上涨，因美联储之前决定按兵不动

“我认为，英国央行明年2月和5月升息的概率大致相当。如果美联储将升息推后至12月份甚至更晚，必定会给英国央行造成重大影响，他们最终都会担心同一件事，即全球经济的成长。”

尽管英国央行升息前景似乎更为遥远，英镑兑美元 仍涨至三周高位，突破1.5650美元；同时英镑兑欧元 也实现微幅上扬。

交易员称，英镑同时受到多空因素影响，美联储会议结果对明年利率前景造成负面影响，但这也拖累美元下滑，而美元的走低对于其他主要货币而言属利好消息。

“美联储利率决定对英国利率曲线的影响在于，将英国央行首次升息的预期一直推后到了明年8月份，”BMO Capital Markets外汇策略师Stephen Gallo称。

“英镑一方面受到风险偏好不振及英国央行升息预期减弱的拖累，而另一方面又得到了美元走软的提振，”他表示。

0917GMT，10年期英国公债收益率 日内跌11个基点至1.85%，稍早前两年债收益率 一度触及8月24日以来最低0.579%，随后回升至0.64%。这两种公债均录得7月7日以来最大日内涨幅。

作为利率预期晴雨表的英镑短期利率期货也大幅上涨，2016年3月合约 日内上涨5个跳动点至99.28。(完)

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