台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，因韩元和人民币走低及台股重挫

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月21日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价走贬。交易员表示，受到韩元及人民币均走贬，以及台股重挫和外资盘中有小幅汇出影响，台币走势偏弱，惟买卖双方态度都不积极，交投清淡。
他们指出，美国联邦储备局(FED)决议不升息，国际美元震荡走升，惟因忧心全球景气不佳，将使FED升息时程延后，甚至今年底前都不会升息，致美股重挫，早盘股、汇双双走低。
〞韩元和人民币都走弱，台币跟着走贬，但交投不热络，满安静的。〞一位大型公股银行交易员说。
本地时间9:50，台股股市加权指数 下跌2.01%，指数报8,291.34点。韩元兑美元 则报1,171.7，周五收在1,162.8。
台币早盘实质交易区间落在32.405-32.435；上日交易区间在32.340-32.418。
美元周一开局坚挺，扳回最近跌幅，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周宣布暂不升息后，其他主要央行再次重申温和政策承诺。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点折价幅度差距不大；一个月美元/台币远汇 报32.420/32.440，上日收在32.370。
交易员预测今日实质交易区间： • 32.400-32.500
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”