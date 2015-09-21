台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，因韩元和人民币走低及台股重挫

路透台北9月21日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价走贬。交易员表示，受到韩元及人民币均走贬，以及台股重挫和外资盘中有小幅汇出影响，台币走势偏弱，惟买卖双方态度都不积极，交投清淡。

他们指出，美国联邦储备局(FED)决议不升息，国际美元震荡走升，惟因忧心全球景气不佳，将使FED升息时程延后，甚至今年底前都不会升息，致美股重挫，早盘股、汇双双走低。

〞韩元和人民币都走弱，台币跟着走贬，但交投不热络，满安静的。〞一位大型公股银行交易员说。

本地时间9:50，台股股市加权指数 下跌2.01%，指数报8,291.34点。韩元兑美元 则报1,171.7，周五收在1,162.8。

台币早盘实质交易区间落在32.405-32.435；上日交易区间在32.340-32.418。

美元周一开局坚挺，扳回最近跌幅，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周宣布暂不升息后，其他主要央行再次重申温和政策承诺。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点折价幅度差距不大；一个月美元/台币远汇 报32.420/32.440，上日收在32.370。

交易员预测今日实质交易区间： • 32.400-32.500

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