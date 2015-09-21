重温稿-台湾货币市场：资金宽裕令短率续持在低档，下周关注央行理监事会决议

* 资金宽裕令短率续持在低档 * 下周关注央行理监事会决议 * 短票利率维持既有区间低位 记者 詹静宜 路透台北9月18日 - 台湾银行间季内短率周五持在低档。资金调度人士指出，美联储宣布维持利率不变， 市场对台湾央行降息的预期略有增温，惟今日央行在货币市场操作并没有变化，仍旧维持银行间隔夜拆款代收 利率在0.32%，目前季内短钱充裕令短率持续盘旋低档，下周市场关注央行理监事会决议将牵动短率走向。 他们表示，银行间为顾及资本适足率(BIS)计算，多数银行无法提供跨季拆款资金，仅有少数六、七家大 型行库及金融机构可以提供跨季拆款资金，但部分银行可承作的跨季拆款额度有限，增添票券商及小型银行对 跨季资金调度的难度，资金需求方担忧跨季资金流动性不足，将使下周跨季短率稍有承压。 〞一早接到很多电话来问央行代收利率有没有变。〞一位大型金融机构资调人士说。 交易员并提及，央行对银行间隔夜拆款代收利率已经沉寂一段时间未调降，在美联储维持9月按兵不动后 ， 下周台湾央行理监事会议降息的机率增高，但因短率已落在谷底，短线暂持在现有低位水准，除非央行启 动降息循环，拆款利率才会进一步调降。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.320% 0.321% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.370% 0.280-0.380% --一周拆款利率区间 0.320-0.420% 0.320-0.415% --两周拆款利率区间 0.320-0.440% 0.380-0.425% **短票利率贴近低位** 短票方面，票券商交易员表示，周五发票量例行性增温，但银行端买票需求仍旧强劲，在票源短缺的情况 下，短票利率持续贴近低位，下周观望央行理监事会议结果，短票利率暂先持在既有区间整理。 〞卖光光，都抢着要长天期的短票。〞一位大型票券公司交易员说。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.46-0.47%，月内短票则成交在0.45-0.46%；60 天期、90天期短票分别成交在0.47%及0.48%，皆持平上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.470%，前日在0.47 2%；上日成交量49.33亿台币，前日59.5亿台币。 台湾央行周五共发行537.5亿台币定存单，与今日存单到期金额533亿台币相较，存单发行余额增4.5亿台 币。 下周台湾央行存单到期金额为1兆(万亿)287.3亿台币，落点分别为周一530亿、周二5,496.5亿、周三1,48 2.8亿、周四1,911.5亿、周五866.5亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为337亿台币，至周日累积超额准备为4,280亿台币、 加计前期1 %的超额准备5,631亿台币。 **RP利率持平低位** 债市附买回(RP)市场方面，证商RP交易员指出，由于投信、寿险端都多钱，仍有买券去化资金的需求，令 RP利率持平低位，且随着季底脚步逼近，跨季RP交投略有增温，成交利率则与月内RP利率一致，显示整体市场 资金宽松态势依旧。 〞季底还是小心因应。〞一位大型票券交易员说。 上述交易员认为，尽管已有多家大型行库供给跨季拆款资金，但每家银行对票券商都有跨季资金额度上限 ，因此担心跨季资金供给量能不足，季底前资金操作仍将谨慎以对，下周RP利率先持平原有水准、暂不调降。 周五交割Lloyds Bank PLC发行的30年期美元债2.61亿美元及台新金控 旗下台新银行60亿台币金 融债。下周二台新银行将再发行49亿台币金融债券。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.48%，少数成交在0.47%；10天期以上公司债RP主要成交 在0.58%，少数成交在0.57%，大致持平上日。 大型票券商与金融机构承作的极短天期公债附买回利率区间落在0.42-0.44%；极短天期公司债RP利率区间 则落在0.45-0.48%，报价皆同于上日；债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。( 完) (审校 曾祥进/杨淑祯)