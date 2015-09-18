中国个股：华资实业拟定向增发筹资不超316.8亿元，用于增资华夏人寿

路透上海9月18日 - 中国制糖企业--包头华资实业股份有限公司 周五稍晚发布公告称，拟向大股东包头草原糖业集团等机构定向增发股份，筹资不超过316.8亿元人民币，募集资金全部用于增资华夏人寿保险公司。

本次公司将增发不超过34.66亿股，发行价为9.14元/股。草原糖业将认购160亿元，新时代证券发起的集合资产管理计划认购10亿元，另外三家资管计划共认购100亿元，郁金香投资认购46.8亿元。华资实业部分董事监事及高管参与认购新时代证券的资管计划。

增发资金将用于对华夏人寿增资，完成后，华资实业将持有华夏人寿不超过51%股权，后者将成为华资实业的控股子公司。

华夏人寿以万能险为主要产品。去年承保保费规模达705.61亿元，行业排名第七。今年上半年，其承保保费规模达807.45亿元，行业排名跃升至第三位。