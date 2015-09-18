国际油市：亚洲柴油价差下滑，因全球柴油库存持续增加

路透新加坡9月18日 - 亚洲柴油价差周五下滑，因全球柴油库存持续增加。

截至周四的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的柴油库存升至纪录高位，因自美国墨西哥湾、中东和亚洲的进口近几周增加。

截至周三，新加坡中质馏分油库存升至近四年高位。

一位在新加坡的交易员说，在陆上油罐接近满储的情况下，贸易商可能会寻求暂时用船舶存储，不过预计需求不太可能在短期内加快，所以这么做可能是有风险的。

巴西石油监管部门ANP表示，8月柴油进口较上年同期大跌95%。这是因为该国经济正面临1930年代以来最为严重的滑坡。

交易员表示这可能意味着，之前原定运往巴西的亚洲和中东柴油，可能不得不寻找新的地点。

BMI Research分析师在一份报告中称，中国的产能扩张和较高的产能利用率将使中国未来五年的柴油产出增加14.9%。

“低迷的国内柴油需求将使得过剩供给进入出口市场，从而对柴油价格构成下行压力，这样的话会打击地区内主要的柴油出口商，”他们表示。

分析师预测，2020年中国的柴油产量将增至每日420万桶，2014年则为350万桶。

新加坡现货交易中有两笔柴油交易达成。

壳牌以每桶较10月2-8日新加坡平均报价贴水0.70美元的价格，从BP买入250,000桶含硫500ppm柴油，船期为10月3-7日。

兴隆以每桶较10月14-20日新加坡平均报价贴水0.50美元的价格，从嘉能可买入150,000桶含硫500ppm柴油，船期为10月14-18日。(完)

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