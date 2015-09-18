马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因有消息称印度将上调植物油进口税

路透吉隆坡9月18日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌，因有关印度上调植物油进口税的消息打击市场人气。

指标12月棕榈油期货合约 收跌1.1%，报每吨2,104马币，盘中一度跌至2,095马币的逾一周最低。

成交量为54,976口，远高于35,000口的均值。

“印度政府将税率上调5%是棕榈油下跌的主要因素，”一家吉隆坡当地经纪商的交易员说，指出较高的进口税意味着马来西亚棕榈油价格将更为昂贵。

“过去三四个月印度的进口很多，进口的增长将放缓。市场的下行趋势将持续，会测试2,030马币，”他说。

政府和贸易消息人士表示，印度将把毛植物油进口税从7.5%上调至12.5%。预计周五晚些时候政府会公布。

路透市场分析师王涛称，棕榈油可能跌至每吨2,068马币，因2,132处的支撑位看起来守不住。

其他植物油方面，大连期货交易所1月豆油合约 跌0.5%，美国12月豆油合约 跌0.8%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)