马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因有消息称印度将上调植物油进口税

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透吉隆坡9月18日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌，因有关印度上调植物油进口税的消息打击市场人气。
指标12月棕榈油期货合约 收跌1.1%，报每吨2,104马币，盘中一度跌至2,095马币的逾一周最低。
成交量为54,976口，远高于35,000口的均值。
“印度政府将税率上调5%是棕榈油下跌的主要因素，”一家吉隆坡当地经纪商的交易员说，指出较高的进口税意味着马来西亚棕榈油价格将更为昂贵。
“过去三四个月印度的进口很多，进口的增长将放缓。市场的下行趋势将持续，会测试2,030马币，”他说。
政府和贸易消息人士表示，印度将把毛植物油进口税从7.5%上调至12.5%。预计周五晚些时候政府会公布。
路透市场分析师王涛称，棕榈油可能跌至每吨2,068马币，因2,132处的支撑位看起来守不住。
其他植物油方面，大连期货交易所1月豆油合约 跌0.5%，美国12月豆油合约 跌0.8%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”