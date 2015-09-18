南非汇市：兰特兑美元出现释然性上涨，此前美联储维持利率不变

路透约翰内斯堡9月18日 - 南非兰特兑美元周五上涨，昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布维持利率不变。

1610 GMT， 兰特兑美元 攀升0.6%，报13.2805兰特，稍早触及逾三周高位13.26兰特。

“多数美联储决策者预计今年利率将上升，基本上将升息的时间推迟两个月左右。我认为市场在消化这观点，”NKC African Economics分析师Bart Stemmet表示。(完)