欧洲股市：下跌，美联储保持政策不变燃点对全球经济的忧虑

* Euro STOXX 50指数大跌3%，为8月24日来最大单日跌幅

* 美股下挫，由能源股领跌

* 希腊股市上涨，料希腊选举结果对该国的救助计划构成的风险很低

路透米兰9月18日 - 欧洲股市周五劲跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变，燃点对全球经济的忧虑，使投资者揣测美联储何时将开始收紧政策。

美联储周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.9%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收挫3.03%，为8月24日来最大单日跌幅，当日下挫，因中国股市大跌。美股周五下滑，由能源股领跌。

交易商称，美联储最终将在何时升息的不确定性，及其有关中国经济放缓迹象对经济施压的评论拖累股市。

“经济体质的不确定性，以及美联储升息时间的不确定性令市场承压，”Mirabaud Securities资深股票销售交易商John Plassard说。

银行股是今日跌幅最大的板块之一，在较高利率环境下，银行通常赚钱更多；汽车和奢侈品等出口企业股价也下跌，中国是这些公司的主要市场。

STOXX Europe 600银行指数 急跌2.9%，欧洲汽车类指数 挫跌3.3%。

德国汽车车灯和电子设备制造商Hella 发布盈警，称中国市场艰难，公司股价大跌9%。

希腊股市 上涨0.76%，因投资者押注周日希腊选举结果将促成组建一个联合政府，对该国救助计划将构成的风险很低。