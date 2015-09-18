美国股市: 道琼工业指数收低1.74%，Nasdaq指数下挫1.36%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约9月18日 - 美股周五收低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率近零的决定，引发投资者担心全球成长疲弱对美国企业盈利构成的潜在影响。
道琼工业指数 收低289.95点，或1.74%，至16,384.79点；标准普尔500指数 下跌32.12点，或1.61%，至1,958.08点；Nasdaq指数 收低66.72点，或1.36%，至4,827.23点。
本周，道指下跌0.3%，标普500指数和Nasdaq指数下跌0.1%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。