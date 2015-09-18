美国股市: 道琼工业指数收低1.74%，Nasdaq指数下挫1.36%

路透纽约9月18日 - 美股周五收低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率近零的决定，引发投资者担心全球成长疲弱对美国企业盈利构成的潜在影响。

道琼工业指数 收低289.95点，或1.74%，至16,384.79点；标准普尔500指数 下跌32.12点，或1.61%，至1,958.08点；Nasdaq指数 收低66.72点，或1.36%，至4,827.23点。

本周，道指下跌0.3%，标普500指数和Nasdaq指数下跌0.1%。(完)