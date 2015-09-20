更正-美国股市：收低，美联储政策决定引发对全球经济的忧虑

(因英文原文有误，更正第11段道琼工业指数和标准普尔500指数收盘价)

* 美联储周四宣布维持近零利率政策不变

* 期权到期，令市场成交量上升

* 标普500指数10大类股全数下跌，能源股领跌

* 工业股、材料股和金融股跌幅居前

* 道指下滑1.74%，标普500指数跌1.61%，Nasdaq指数跌1.36%

路透9月18日 - 美股周五收低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率近零的决定，引发投资者担心全球成长持续疲弱对美国企业盈利构成的潜在影响。

美联储周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。

周五股市波动性也可能因所谓的“四巫聚首日”而放大，这一天美国的个股和指数期权和期货合约同时到期，促使投资者买入或卖出股票，为到期的合约平仓。

三大股指均跌超过1%，30只道指成份股全数收低。

“人们将美联储的利率决定当作是预示潜在通缩环境的另一个数据点。通缩不利于企业盈利，从而导致股价下跌，”Wedbush Equity Management LLC首席投资者长Stephen Massocca表示。

美联储的决定暗示，在当前的全球经济环境下，企业获利增长不可能达到支持股价保持在目前高于均值水准所需的水平。

根据汤森路透StarMine提供的数据，尽管美股近期下跌，但基于未来12个月盈利预期的市盈率为15.6倍，高于10年均值14.7倍。

“美联储昨日的决定，反映出他们担心海外经济对美国经济成长造成的影响，”Advisors Asset Management执行长Scott Colyer说。

根据汤森路透数据，美国各证交所总计成交超过109亿股，过去20个交易日日成交均值为81亿股。

这是8月24日来最高，当时有142亿股易手，因股市被抛售，因担心中国经济成长。

道琼工业指数 收低290.16点，或1.74%，至16,384.58点；标准普尔500指数 下跌32.17点，或1.62%，至1,958.03点；Nasdaq指数 收低66.72点，或1.36%，至4,827.23点。

标普500指数10大类股全数收低，油价下跌拖累能源股 劲挫2.6%，领跌大盘。工业股 和材料股 也下跌超过2%。金融股 劲跌1.9%，因利率上升对银行有利。

本周，道指下跌0.3%，标普500指数和Nasdaq指数下跌0.1%。

投资者目前聚焦在10月27-28日举行的下次美联储会议，不过，越来越多的分析师现怀疑美联储是否会在今年升息，其中包括了摩根士丹利和巴克莱的分析师。

CBOE波动率指数 跳涨升5.4%，至22.28，高于20的长期均值。

纽约证交所跌涨股家数分别为2,139和929，比率为2.30:1；Nasdaq市场跌涨股家数分别为1,856和1,026，比率为1.81:1。

有四家标普500指数成份股触及52周新高，18只触及新低；有51只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，65只触及新低。(完)