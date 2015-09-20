更新版 1-《全球汇市》美元从三周低点回升，昨日大跌后尾盘出现技术性反弹

(新增文末汇率表格)

* 美联储明年才开始升息的机率上升

* 美元颓势料仅为短期，应出现反弹

路透纽约9月18日 - 美元周五从三周低点反弹，前一日美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，拖累美元大跌后，今日尾盘出现技术性升势。

尽管大多数人预计美联储将按兵不动，但美联储的决定也令原本希望美联储逐步展开利率正常化进程的投资人失望。

不过美联储传递出的对升息立场温和的讯息，特别是提及全球经济成长前景不明朗可能令美国经济受压，令市场感到意外。

市场人士原本预期会出现两种情况：一是美联储升息，但基调温和，抑或不升息，但高调评价美国经济。

今日稍早，投资人继续抛售美元，之后兑欧元和日圆等货币的多头仓位进行了获利了结。

“这只不过是美元的技术性修正，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，“美联储的决定令市场波动性上升。”

市场已经降低了对今年升息的预期，这可能令美元短期前景蒙尘。

根据CME Group的FedWatch，周五利率期货走势显示，美联储在10月加息的机率为11%，周四盘初为41%。12月升息的机率为42%，明年1月底会议上升息的机率达到52%。

纽约尾盘，美元指数 升0.7%，报95.191，之前跌至三周低点94.063。

一些分析师预计，一旦美联储已准备好结束近零利率的态度明朗化，美元短期内就将反弹。

“由于仍预计美联储将在今年稍晚升息，我们预计未来几个月美元相对欧元、日圆和英镑等其他货币会有所作为，”丹麦丹斯克银行首席分析师Allan von Mehren称。

维持宽松货币政策更久的前景重新点燃了投资人对澳元和新西兰元等较高风险货币的买兴。

澳元兑美元 升0.3%，报0.7189美元，新西兰元兑美元 也升0.3%，报0.6400美元。

欧元兑美元 跌1.2%，报1.1294美元，盘中触及三周高位1.1459美元。

美元兑日圆 持平在119.96日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1305 1.1435 -1.14 -6.55 1.2097

美元/日圆 119.98 119.98 +0.00 +0.25 119.68

欧元/日圆 135.56 137.23 -1.22 -6.36 144.77

美元/瑞郎 0.9683 0.9591 +0.96 -2.60 0.9941

英镑/美元 1.5531 1.5587 -0.36 -0.27 1.5573

美元/加元 1.3223 1.3181 +0.32 +13.81 1.1618

澳元/美元 0.7187 0.7169 +0.25 -12.01 0.8168

欧元/瑞郎 1.0940 1.0972 -0.29 -9.03 1.2026

欧元/英镑 0.7271 0.7327 -0.76 -6.24 0.7755

新西兰元/美元 0.6393 0.6341 +0.82 -18.01 0.7797

美元/挪威克朗 8.1566 8.0826 +0.92 +9.16 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2177 9.2530 -0.38 +1.97 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2444 8.1656 +0.97 +5.76 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3211 9.3391 -0.19 -1.56 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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