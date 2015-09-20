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债券 | 2015年 9月 20日 星期日 11:26 BJT

标题新闻：意大利将今明两年经济增速预估分别从0.7%和1.4%上调至0.9%和1.6%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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