全球汇市：最近一周美元净多仓减少，降至逾一年来最低--CFTC/路透

路透9月18日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多仓，来到去年7月底以来最低水准。
9月15日止当周，美元净多仓降至209.7亿美元，此前一周为220.7亿美元；这是美元净多仓连续第四周低于300亿美元。
做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。
过去两周美元人气受挫，因美国经济数据好坏参半，这表明尽管美国经济正在改善，仍有不少疲弱之处。
举例来说，美国通胀仍偏低，这也是美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四不升息的原因之一。该决议令希望美联储开始升息的投资人大失所望。
本月迄今，美元指数下跌0.6%，有可能连续第二个月下滑。
与此同时，日圆净空仓增加，从前一周的6,662口升至26,814口，因投资人忧心日本经济持续疲弱及低通胀问题。这种情况可能促使日本央行推出另一轮的量化宽松政策。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月15日当周 前一周
多头仓位 36,449 63,121
空头仓 63,263 69,783
净仓位 -26,814 -6,662
欧元(125,000欧元为1口)
9月15日当周 前一周
多头仓位 63,416 75,715
空头仓位 147,618 156,956
净仓位 -84,202 -81,241
英镑(62,500英镑为1口)
9月15日当周 前一周
多头仓位 43,206 43,509
空头仓位 46,825 61,147
净仓位 -3,619 -17,638
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月15日当周 前一周
多头仓位 19,039 5,585
空头仓位 15,257 12,481
净仓位 3,782 -6,896
加元(100,000加元为1口)
9月15日当周 前一周
多头仓位 28,509 29,506
空头仓位 75,592 78,146
净仓位 -47,083 -48,640
澳元(100,000澳元为1口)
9月15日当周 前一周
多头仓位 59,117 50,072
空头仓位 99,846 103,388
净仓位 -40,729 -53,316
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月15日当周 前一周
多头仓位 22,462 11,677
空头仓位 24,556 23,497
净仓位 -2,094 -11,820(完)
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(编译 戴素萍 审校 李爽)