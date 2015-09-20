欧洲经济：欧洲央行执委科尔称欧元区和美国货币政策迥异

路透巴黎9月18日 - 欧洲央行执委科尔周五表示，欧元区和美国货币政策迥异。美国联邦储备理事会(美联储/FED)此前甫决定暂不升息。

科尔不愿特别针对美联储决议发表看法。他表示，比起欧元区，美国经济复苏更为领先。

“无论发生什么事，以及无论美联储决议为何，欧元区和美国的货币政策轨道是大不相同的，”他在巴黎的记者会上表示。

科尔表示，全球经济成长前景整体黯淡，而新兴市场经济明显恶化。

“欧元区的经济复苏疲弱，虽有稳定迹象，但必须免受外部金融冲突，而今天这些冲击已然升高，”他表示。

科尔并称，欧元区的通胀只会极为缓慢的扬升，经济活动应该会持续改善，但速度要比先前预想更慢。

科尔表示，食品和制造业产品的价格上升，正协助抵销了低能源价格对通胀的影响。通胀应该会开始上升，尽管速度很慢。