欧洲经济：欧洲央行执委科尔称欧元区和美国货币政策迥异

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透巴黎9月18日 - 欧洲央行执委科尔周五表示，欧元区和美国货币政策迥异。美国联邦储备理事会(美联储/FED)此前甫决定暂不升息。
科尔不愿特别针对美联储决议发表看法。他表示，比起欧元区，美国经济复苏更为领先。
“无论发生什么事，以及无论美联储决议为何，欧元区和美国的货币政策轨道是大不相同的，”他在巴黎的记者会上表示。
科尔表示，全球经济成长前景整体黯淡，而新兴市场经济明显恶化。
“欧元区的经济复苏疲弱，虽有稳定迹象，但必须免受外部金融冲突，而今天这些冲击已然升高，”他表示。
科尔并称，欧元区的通胀只会极为缓慢的扬升，经济活动应该会持续改善，但速度要比先前预想更慢。
科尔表示，食品和制造业产品的价格上升，正协助抵销了低能源价格对通胀的影响。通胀应该会开始上升，尽管速度很慢。
“欧洲央行(ECB)管理委员会已准备好因应风险出现，尤其是可以调整资产购买计划构成的存续期，”科尔表示。(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计