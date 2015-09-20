金砖国家：9月18日股汇市收盘纵览

路透9月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月18日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报829.86点，上涨0.29%。
中国股市：沪综指缩量收升，“清伞”压力下降惟市场依然谨慎
中国汇市:人民币随中间价升至两周新高，市场焦点转向习近平访美
香港股市:收盘上涨，美联储将利率维持在纪录低位不变
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,264.082点，下跌2.65%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元一度跌至3.93的低点，为2002年10月以来最低，国内政治和经济问题的影响，盖过了对美联储可能仍需一段时间才会加息的预期。雷亚尔兑美元 收报3.9575/82，上日收报3.8815/22。
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南非股市：收低，归因于全球经济成长疲弱疑虑。指标Top-40指数 收报45,616.07点，下跌1.13%；大盘综合指数 收报51,044.58点，下跌1.03%。
南非汇市：兰特兑美元出现释然性上涨，此前美联储维持利率不变
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印度股市：收升1%，触及逾三周盘中高位，因寄望美联储维持利率不变令印度央行降息大门进一步打开。BSE指数 收报26,218.91点，上涨0.98%，本周升2.38%；NSE指数 收报7,981.9点，上涨1.05%，周升2.47%。
印度汇市：卢比兑美元 收升报65.67/65.68，创两年来最大单日涨幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报816.56点，下跌0.8%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报447.06点，下跌0.43%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报66.502，贬值1.63%；卢布兑欧元 报75.05,贬值0.29%。(完)
(整理 李爽 审校 戴素萍)