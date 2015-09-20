希腊政经：大选民调显示，左翼激进联盟党和新民主党势均力敌

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透雅典9月20日 - 希腊周日举行大选，赢得选举的新政府将面临艰巨任务，包括带领该国按照救助条款要求进行痛苦的改革，并迎接难民危机加剧带来的挑战。
希腊前总理齐普拉斯在辞职一个月后，寻求再次当选。
周五最后民调显示，左翼激进联盟党(Syriza)与Vangelis Meimarakis领导的保守派新民主党势均力敌。Vangelis Meimarakis指称齐普拉斯搞糟了该国经济。
这是今年希腊第二次大选，许多希腊人对降低生活标准、未能解决高失业率问题的政治进程已经不抱幻想。
投票在0400GMT开始，但约两个半小时后，选民投票速度仍慢于最近几次选举。
投票将在1600GMT结束，然后立即会有出口民调结果，1800GMT料公布初步选举结果。希腊合格选民不到1,000万人。
民调显示，齐普拉斯可能略占上风，但差距如此之小，即便Vangelis Meimarakis赢得选举也不会令人意外。
要在议会300个席次中占绝对多数需获得38%的选民支持，但这两位竞选人料都难以达标。
这意味着，无论谁得票最多，都需要与较小的中间党派To Potami或泛希腊社会主义运动(泛希社运)或者与这两党共同组成联合政府。
此次选举外界也密切关注，因为赢得选举者需要按860亿欧元救助计划要求，推进深度经济改革。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
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路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计