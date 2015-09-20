希腊政经：大选民调显示，左翼激进联盟党和新民主党势均力敌

路透雅典9月20日 - 希腊周日举行大选，赢得选举的新政府将面临艰巨任务，包括带领该国按照救助条款要求进行痛苦的改革，并迎接难民危机加剧带来的挑战。

希腊前总理齐普拉斯在辞职一个月后，寻求再次当选。

周五最后民调显示，左翼激进联盟党(Syriza)与Vangelis Meimarakis领导的保守派新民主党势均力敌。Vangelis Meimarakis指称齐普拉斯搞糟了该国经济。

这是今年希腊第二次大选，许多希腊人对降低生活标准、未能解决高失业率问题的政治进程已经不抱幻想。

投票在0400GMT开始，但约两个半小时后，选民投票速度仍慢于最近几次选举。

投票将在1600GMT结束，然后立即会有出口民调结果，1800GMT料公布初步选举结果。希腊合格选民不到1,000万人。

民调显示，齐普拉斯可能略占上风，但差距如此之小，即便Vangelis Meimarakis赢得选举也不会令人意外。

要在议会300个席次中占绝对多数需获得38%的选民支持，但这两位竞选人料都难以达标。

这意味着，无论谁得票最多，都需要与较小的中间党派To Potami或泛希腊社会主义运动(泛希社运)或者与这两党共同组成联合政府。

此次选举外界也密切关注，因为赢得选举者需要按860亿欧元救助计划要求，推进深度经济改革。(完)