德国财政：尽管难民潮涌现，政府仍以实现预算平衡为目标--财政部

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
执政联盟消息人士周四对路透表示，援助难民所产生的意外支出，可能让德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)极其重视的未来五年达到收支平衡的目标受到重创。
这是二战以来欧洲规模最大的一次难民危机，德国一肩扛下多数重担。德国政府预计，光是今年就有至少有80万新难民入境。
至于经济前景，财政部预估第三季经济将延续温和上升之势，并表示企业受益于低油价与欧元贬值。
“不过，外贸方面有下行风险，特别是因为中国与其他新兴市场经济成长放缓，”财政部表示。
德国外贸协会(BGA)表示，预估德国今年出口将再度创下纪录；与此同时，德国智库Ifo预测，今年德国经常帐盈余将达到2,500亿欧元的纪录新高。(完) (编译 李婷仪/陈宗琦；审校 徐文焰/郑茵)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计