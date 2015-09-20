更新版 1-法国评级：公债评级遭穆迪调降，政府承诺继续推进改革

法国财长萨潘(Michel Sapin)周五在回应评级调降的声明中表示，近期的经济与预算数据显示了政府重振经济的能力，并誓要继续加强改革。

“对于延续并增加改革政策，以支撑法国经济成长潜力与就业，政府的立场依旧坚定，”他在声明中表示。

穆迪认为，中期而言，法国经济可能达到的年成长率约为1.5%。