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债券 | 2015年 9月 21日 星期一 07:28 BJT

更新版 1-法国评级：公债评级遭穆迪调降，政府承诺继续推进改革

法国财长萨潘(Michel Sapin)周五在回应评级调降的声明中表示，近期的经济与预算数据显示了政府重振经济的能力，并誓要继续加强改革。

“对于延续并增加改革政策，以支撑法国经济成长潜力与就业，政府的立场依旧坚定，”他在声明中表示。

穆迪认为，中期而言，法国经济可能达到的年成长率约为1.5%。

穆迪表示，法国将持续受诸多因素拖累，包括结构性失业率偏高、企业利润率相对疲弱，以及劳动与制造业市场僵化，导致全球出口市场份额流失。(完) (编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 郑茵/白云)

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