欧洲经济指标预测--9月21日-9月28日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月21日当周
9月21日(一)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.3% 持平
(较上年同期) -1.5% -1.3%
9月22日(二)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差37.41
0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 86.5 负20.69
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余30.29
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 -- 负1
1400 欧元区消费者信心指数 9月初值 负6.95 负6.80
9月23日(三)
0645 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 持平 持平
0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 48.5 48.3
服务业PMI 51.0 50.6
综合PMI -- 50.2
0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 52.7 53.3
服务业PMI 54.7 54.9
综合PMI -- 55.0
0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 52.0 52.3
服务业PMI 54.2 54.4
综合PMI 54.1 54.3
9月24日(四)
0600 德国GfK消费者信心指数 10月 正9.8 正9.9
0645 法国企业景气指数 9月 正102 正103
0800 德国IFO企业景气判断指数 9月 108.0 108.3
现况指数 114.7 114.8
预期指数 101.5 102.2
0800 意大利经季调工业订单(较前月) 7月 -- -2.5%
未经季调工业订单(较上年同期) -- -0.5%
0800 意大利经季调工业销售(较前月) 7月 -- +1.2%
未经季调工业销售(较上年同期) -- +2.4%
0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数 8月 -- 46,033
0900 意大利经季调零售销售(较前月) 7月 -- -0.3%
未经季调零售销售(较上年同期) -- +1.7%
1000 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 8月初值 -- 顺差22.7
9月25日(五)
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +5.3% +5.3%
民间贷款 +1.0% +0.9%
M3三个月移动平均年增长率 -- +5.1%
0800 意大利薪资通胀(较前月) 8月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.2%
9月28日当周
9月28日-29日
0600 德国进口物价(较前月) 8月 -1.5% -0.7%
(较上年同期) -3.1% -1.7%
9月28日(一)
0645 法国消费者信心指数 9月 94 93
0800 意大利企业信心指数 9月 -- 102.5
0800 意大利消费者信心指数 9月 -- 109.0
(完)