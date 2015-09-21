欧洲经济：ECB首席经济学家重申，必要时央行将“迅速果断”行动--报载

“当前金融稳定的风险有限，”普雷特称；他在2000-2011年间曾经担任比利时央行的理事。

普雷特表示，欧洲央行于2015年初所做的经济预估并未过度乐观。

“9月调降经济预估的幅度并不大，且多与新兴市场修正有关，”他称。“欧元区经济复苏的态势不变。”

普雷特指出，由于各国进行结构性改革且欧陆银行充分整合，到2020年时，欧盟将变得更加强大且能更好地管理危机。

“我们见到欧元区出现令人振奋的迹象，尤其是在西班牙及爱尔兰等国，葡萄牙亦然，”他称。“意大利的改革开始得太晚，但该国目前走在正确的道路上。”

尽管希腊情势仍旧艰难，但他乐观地认为新计划在朝着正确的方向迈进。

对于外界认为欧洲央行的扩张性货币政策是导致瑞郎兑欧元升值的罪魁祸首，普雷特并不以为然。