国际油市：俄罗斯首度承认低油价可能影响产出，低于40美元或减产

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“油价处于每桶40-45美元，企业将会修正其模式，前提是长期处于低油价，”Teksler表示。“之前认可的模式将会有效地停止运作。”
Teksler的谈话，对石油输出国组织(OPEC)来说或许不等于俄罗斯可能就减产进行合作的初步讯息。
然而，这是该国官方评论方向的改变，理论上可能会减产。俄罗斯过去几年来的石油产量比业界多数预期的还要多。
另一个重要的前苏联产油国哈萨克斯坦在上述这番声明前表示，如果油价跌至每桶30美元，本国明年石油产量可能会减少十分之一。
Teksler并表示，能源部认为欧盟有可能会对购买俄罗斯石油祭出制裁，但欧盟的代价将会不小。(完) (编译 张若琪/戴素萍 审校 王丽鑫/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”