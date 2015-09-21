国际油市：俄罗斯首度承认低油价可能影响产出，低于40美元或减产

“油价处于每桶40-45美元，企业将会修正其模式，前提是长期处于低油价，”Teksler表示。“之前认可的模式将会有效地停止运作。”

Teksler的谈话，对石油输出国组织(OPEC)来说或许不等于俄罗斯可能就减产进行合作的初步讯息。

然而，这是该国官方评论方向的改变，理论上可能会减产。俄罗斯过去几年来的石油产量比业界多数预期的还要多。

另一个重要的前苏联产油国哈萨克斯坦在上述这番声明前表示，如果油价跌至每桶30美元，本国明年石油产量可能会减少十分之一。

Teksler并表示，能源部认为欧盟有可能会对购买俄罗斯石油祭出制裁，但欧盟的代价将会不小。(完) (编译 张若琪/戴素萍 审校 王丽鑫/孙茉莉)