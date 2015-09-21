美国个股：摩根大通CEO称，第三季营收与竞争对手相似皆为下滑

他称中国近来经济增长放缓是遇到“减速带”，即便增长率是5%，“对于全球而言也不是什么毁灭性的事”。

他提醒说，摩根大通可能支出一些资金用于将零售业务扩展至美国一个新城市，并且未来两年在该地开设多至100家分支机构。

由于摩根大通持有美国超过10%的有保险存款，因此法律上不允许其收购其他银行。迪蒙表示，该行所以必须采取成本更高的扩张方式，即建立自己的办公室进行扩张。

摩根大通尚未说明希望进入哪个城市市场。

迪蒙还表示，摩根大通有意趁欧洲银行业疲弱之际，从他们手中抢得更大份额的资本市场业务。