美国个股：摩根大通CEO称，第三季营收与竞争对手相似皆为下滑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
他称中国近来经济增长放缓是遇到“减速带”，即便增长率是5%，“对于全球而言也不是什么毁灭性的事”。
他提醒说，摩根大通可能支出一些资金用于将零售业务扩展至美国一个新城市，并且未来两年在该地开设多至100家分支机构。
由于摩根大通持有美国超过10%的有保险存款，因此法律上不允许其收购其他银行。迪蒙表示，该行所以必须采取成本更高的扩张方式，即建立自己的办公室进行扩张。
摩根大通尚未说明希望进入哪个城市市场。
迪蒙还表示，摩根大通有意趁欧洲银行业疲弱之际，从他们手中抢得更大份额的资本市场业务。
迪蒙是在巴克莱主办的一次会议上发表上述讲话的。过去两日，美国银行 和花旗 的高管在这次会议上预计，本季营收可能下滑5%。(完) (编译 陈宗琦/王兴亚；审校 戴素萍/王丽鑫)
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