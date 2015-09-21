中国企业：华人文化财团与华纳兄弟合资组影业公司，首部电影明年上映

报导指出，旗舰影业由华人文化和华纳兄弟共同出资成立，华人文化领导的财团控股51%，华纳兄弟持股49%。其中，香港电视广播有限公司（TVB）持有华人文化财团10%股份。华纳兄弟是美国时代华纳(Time Warner) 旗下公司。

新公司总部设在香港，并在洛杉矶和北京设有业务分支机构，将开发、投资和生产一系列主流华语影片和全球顶级大片，通过华人文化和华纳兄弟的发行网络面向中国及全球发行。 华人文化基金董事长黎瑞刚表示，中国的电影娱乐市场正呈现爆发式增长，国际电影市场对中国题材的兴趣不断升温。通过与华纳兄弟的合作，华人文化将把世界一流大片的创意研发经验、制作发行体系及技术运营手段，与中国的文化、人才、市场相结合，打造中国电影面向国际的创新平台。 报导称，旗舰影业将同时整合美国好莱坞、中国香港及内地电影资源，储备丰富。分析人士表示，两者的强强联手，将给中美两大电影市场创造前所未有的巨大机遇，并将推动中国电影的产业化、系统化建设，生产和发行高质量的华语力作及国际大片，满足中国和全球观众对优质内容及中国故事的观影需求。