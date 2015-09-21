《中国报摘》--中国证券报9月21日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开深化国有企业改革和发展座谈会，他表示，国企改革要做好增量、盘活存量、主动减量，优化国有资本布局结构，推动企业兼并重组，抓紧处置“僵尸”企业、长期亏损企业和低效无效资产，提高国有资本配置和运行效率。
* 其他:
--国家发改委副主任刘鹤近日召开改革专题会议，他指出，下一步要结合电力、石油、天然气、铁路、民航、通信、军工等领域改革，开展不同领域混合所有制改革的试点示范；要支持地方从实际出发大胆探索，及时总结推广地方在发展混合所有制经济方面的经验。
--全国中小企业股份转让系统副总经理隋强表示，新三板要适应市场的结构性、层次性的变化和内生需要，研究确定内部分层的基本原则、实施方案和相关制度安排，择机实施市场内部分层，这项工作有望在年内启动。
--住建部城乡规划司副司长俞滨洋表示，经国务院批准，旨在引领“十三五”城镇化总体规划建设的全国城镇体系规划目前正在编制中，有望明年完成，将为推进省域空间规划、108个城市总体规划、乡村规划以及地下管廊和海绵城市建设等提供重要指引。
--因筹划重大资产整合事项双双停牌的中国中铁 和中铁二局 公告称，中国中铁拟将工业制造板块相关子公司股权注入中铁二局，用以置换中铁二局目前拥有的资产和业务，但涉及的资产范围尚未最终确定。
--保变电气 公告称，天威集团及部分子公司拟申请破产重整对保变电气生产经营不会产生重大影响。天威集团此前公告称，集团及旗下三家子公司无力偿还到期债务，拟申请破产重整。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”