《中国报摘》--中国证券报9月21日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开深化国有企业改革和发展座谈会，他表示，国企改革要做好增量、盘活存量、主动减量，优化国有资本布局结构，推动企业兼并重组，抓紧处置“僵尸”企业、长期亏损企业和低效无效资产，提高国有资本配置和运行效率。

* 其他:

--国家发改委副主任刘鹤近日召开改革专题会议，他指出，下一步要结合电力、石油、天然气、铁路、民航、通信、军工等领域改革，开展不同领域混合所有制改革的试点示范；要支持地方从实际出发大胆探索，及时总结推广地方在发展混合所有制经济方面的经验。

--全国中小企业股份转让系统副总经理隋强表示，新三板要适应市场的结构性、层次性的变化和内生需要，研究确定内部分层的基本原则、实施方案和相关制度安排，择机实施市场内部分层，这项工作有望在年内启动。

--住建部城乡规划司副司长俞滨洋表示，经国务院批准，旨在引领“十三五”城镇化总体规划建设的全国城镇体系规划目前正在编制中，有望明年完成，将为推进省域空间规划、108个城市总体规划、乡村规划以及地下管廊和海绵城市建设等提供重要指引。

--因筹划重大资产整合事项双双停牌的中国中铁 和中铁二局 公告称，中国中铁拟将工业制造板块相关子公司股权注入中铁二局，用以置换中铁二局目前拥有的资产和业务，但涉及的资产范围尚未最终确定。