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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 08:14 BJT

《全球汇市》美元走坚，多头摆脱美联储决议后的失望情绪

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1294 1.1305 -0.10 -6.64 1.2097

美元/日圆 119.96 119.98 -0.02 0.42 119.68

欧元/日圆 135.48 135.69 -0.15 -6.71 144.78

美元/瑞郎 0.9686 0.9683 0.03 -2.57 0.9941

英镑/美元 1.5527 1.5531 -0.03 -0.30 1.5573

美元/加元 1.3215 1.3223 -0.06 13.75 1.1618

澳元/美元 0.7189 0.7187 0.03 -11.99 0.8168

新西兰元/美元 0.6385 0.6393 -0.13 -18.11 0.7797

澳元/日圆 86.240 86.180 0.07 -11.76 97.750

新西兰元/日圆 76.590 76.780 -0.25 -18.09 93.310

英镑/日圆 186.26 186.38 -0.06 0.23 186.38

澳元/新西兰元 1.1252 1.1202 0.45 7.48 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞/白云/孙国玉/陈宗琦；审校 郑茵/龚芳/徐文焰/戴素萍/张若琪)

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