《中国重要政经日程》--9月21日

==========================今日重要政经日程==========================

9/21（周一）

**--下午3时在国新办举行新闻发布会，请中央司法体制改革领导小组办公室副主任姜伟、最高人民法院副院长江必新、最高人民检察院副检察长孙谦、公安部副部长黄明、司法部副部长赵大程介绍党的十八大以来司法体制改革进展及成效等方面情况，并答记者问。

**--中国国际经济交流中心第七十五期“经济每月谈”定于9:00在北京梅地亚中心二层多功能厅举行。本期主题：中蒙俄经济合作进程及展望。

--第七次中英经济财金对话将于9月21日在北京举行。国务院副总理马凯与英国首席大臣兼财政大臣奥斯本将共同主持对话，双方经济财金领域高级别官员将出席。

==========================近期重要政经日程==========================

9/22（周二）

--应美利坚合众国总统奥巴马邀请，国家主席习近平将于9月22日至25日对美国进行国事访问。

--第十五届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛召开，至24日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

9/23（周三）

--第十二届中国并购年会于9月23-24日在上海召开，主题为“中国并购，全球市场”。

9/26（周六）

--应联合国秘书长潘基文邀请，国家主席习近平将于9月26日至28日赴纽约联合国总部出席联合国成立70周年系列峰会

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。

10/20日（周二）

--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程。