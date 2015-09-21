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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 08:31 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑区间底部在望

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* 欧元在亚洲时段盘初填补0.7262缺口，结束第四周位于0.7240/0.7400区间波动局面

* 希腊左翼领导人齐普拉斯选举中意外大胜，再次获得四年任期

* 动能研究显示，5日、10日及20日移动均线形成顶部，为负面讯号

* 若收低于区间底部0.7340将确立后市偏空

* 浏览图表link.reuters.com/xuq65w

(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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