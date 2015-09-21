《汇市简讯》欧元/英镑区间底部在望

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 欧元在亚洲时段盘初填补0.7262缺口，结束第四周位于0.7240/0.7400区间波动局面
* 希腊左翼领导人齐普拉斯选举中意外大胜，再次获得四年任期
* 动能研究显示，5日、10日及20日移动均线形成顶部，为负面讯号
* 若收低于区间底部0.7340将确立后市偏空
* 浏览图表link.reuters.com/xuq65w
(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”