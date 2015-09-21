《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月21日

*工商时报：

--金管会替证券商争取商机再出招，最近送了一份说帖给中央银行替券商争取放宽三大项业务，包括：承作新台币与外币间即期外汇业务、受理汇率衍生性商品申请，及开放连结信用的结构型商品等。

--为提振出口，经济部研拟汽车货物税退税方案，拟规画依车龄分三个级距退税，车龄四年以下、四-八年、八年以上旧车换购新车、且旧车办理出口，可折抵七万、五万、三万元不等货物税，以期带动整体汽车产业链发展；至退税对象，以购车消费者为主。

*经济日报：

--面板双虎群创 、友达 近期开始精简人力，群创竹科与南科厂区共资遣31人，友达则裁撤73名人力，虽然双虎裁减人数不多，却已透露面板市况不佳，业者因应市况，陆续调整人力配置，准备过冬。

--两岸新增六航点、每周各25航班已换文生效，交通部民航局将于9月底邀集业者进行分配，除复兴航空因今年初发生空难不得参与外，包括华航 、长荣 等七家航空公司都已向民航局提出航点、航班需求，六航点中以江苏扬州最为热门，竞争最激烈。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。