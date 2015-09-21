《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月21日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
*工商时报：
--金管会替证券商争取商机再出招，最近送了一份说帖给中央银行替券商争取放宽三大项业务，包括：承作新台币与外币间即期外汇业务、受理汇率衍生性商品申请，及开放连结信用的结构型商品等。
--为提振出口，经济部研拟汽车货物税退税方案，拟规画依车龄分三个级距退税，车龄四年以下、四-八年、八年以上旧车换购新车、且旧车办理出口，可折抵七万、五万、三万元不等货物税，以期带动整体汽车产业链发展；至退税对象，以购车消费者为主。
*经济日报：
--面板双虎群创 、友达 近期开始精简人力，群创竹科与南科厂区共资遣31人，友达则裁撤73名人力，虽然双虎裁减人数不多，却已透露面板市况不佳，业者因应市况，陆续调整人力配置，准备过冬。
--两岸新增六航点、每周各25航班已换文生效，交通部民航局将于9月底邀集业者进行分配，除复兴航空因今年初发生空难不得参与外，包括华航 、长荣 等七家航空公司都已向民航局提出航点、航班需求，六航点中以江苏扬州最为热门，竞争最激烈。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”