《香港报摘》--经济日报9月21日

**头版头条**

--超低息环境「加时」最少六星期，4投资专家评论港股最新形势称，加息忧虑减退，恒指短綫波动减少，估值渐趋合理。惟长綫而言，市场更关注国企改革步伐，憧憬能拉动内地经济向上。

**其他**

--滙丰 早前表明强攻珠三角业务，亚太区行政总裁王冬胜称，冀将香港模式带到珠三角，当地拟增聘4,000名员工力拓零售银行，目标让税前盈利五年内，上升十倍至10亿美元，成为中国盈利贡献最大地区之一。

--电视广播 公布，伙拍股东黎瑞刚旗下的华人文化产业投资基金与华纳兄弟出资成立「旗舰影业」，于港设总部，另于洛杉矶及北京设分部，开发、制作及向全球发行华语及英语电影。

--阿里巴巴价值近千亿美元股份解禁，主要股东软银、雅虎及马云等合共持有的股份，原则上在今晚美股开市后交易，大股东虽未示意会出售股份，但市场忧虑解禁将拖累股价表现。

--政府上周委任财务汇报局成员苏兆明为署理主席，若现任主席潘祖明因披露利益而不能执行职能时，由苏代任，并同时委任两名临时成员。独立股评人David Webb昨撰文指，有关任命高度不寻常，揣测或涉调查思捷 。

--市料人民币拆仓潮渐近尾声，持续逾一个月的走资情况开始收敛，但港银对人币定存的加息战暂难歇，因拆息高企及业界须力保末季的市占率，料存息仍易加难减。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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