中国个股：锦江股份近83亿元控股铂涛集团，中概股回归又有一例

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月21日 - 中国最大经济型酒店连锁企业之一的锦江股份 上周六刊登公告称，拟以近83亿元人民币现金收购铂涛集团81%股权。这成为近阶段相当热门的中概股回归最新案例。
铂涛集团是原美国上市的七天酒店集团高层联合凯雷 和红杉资本等私募基金私有化退市后重新组建的，退市时七天酒店估值约7亿美元。公告显示，锦江本次收购时，铂涛集团的估值为108亿元。收购后，七天酒店创始人、铂涛大股东何伯权和郑南雁将持有剩余的约19%股份。
公告指出，本次交易为现金收购，总价为82.69亿元，折合美元支付，资金来源为银行贷款及自有资金，其中自有资金不低于三成。
锦江股份预计，交易完成后，公司的资产负债率将有所提高。根据6月底的备考资产负债表，公司的资产负债率将从68.20%提高至72.86%。此外，本次交易的大部分资金来源为银行贷款，考虑到这笔融资，公司资产负债率可能还会提高。
铂涛集团目前开业酒店2,200多家，已签约未开业酒店760多家，开业客房21万多间，已签约未开业客房6万多间，酒店覆盖国内外300多个城市。锦江股份称，本次交易完成后，公司将合计拥有约6,000家酒店，品牌系列进一步丰富和完善，尤其是战略性进入中高端有限服务酒店品牌。
今年初，锦江股份以9.96亿欧元价格收购法国卢浮集团，以自有资金及银行贷款支付。后者立足于法国，在全球46个国家拥有超过1,000家酒店。
锦江股份的母公司为中国大型酒店集团锦江酒店集团 。去年，中国知名私募股权投资机构弘毅投资斥资逾15亿元认购锦江股份定向增发股份，成为后者第二大股东。之后，锦江股份的扩张步伐加快。
锦江股份自7月初起停牌，筹划重大投资事项。在此次公布重组事项后，仍需等待上证所对相关文件事后审核，公司将继续停牌。上一交易日公司A股收在28.81元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”