《中国报摘》--其他报纸重要消息9月21日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--根据中国期货业协会的次级债公示信息统计，今年4月6日中期协发布《期货公司次级债管理规则》后，截至目前，共有12家期货公司完成发行次级债，融资规模达25.56亿元人民币。
**证券时报**
--国内首单以互联网电商应收账款为基础资产的ABS（资产证券化）产品--“京东白条”应收账款债权资产支持专项计划日前亮相。该专项计划的管理人为华泰证券（上海）资产管理公司。
**东方早报**
--爱建集团公告称，公司主要股东上海国际集团将向上海均瑶（集团）有限公司协议转让其持有的爱建集团7.08%的股份。上海国际集团副总裁傅帆表示，爱建集团股权转让，让其回归传统的民企身份，有助于解决其股权结构分散带来的公司治理难题。
**金融时报**
--中国银行 7月跨境人民币指数（CRI）为279点，较上月下降14点，指数运行特点表明，人民币跨境使用活跃度有所下降，但指数总体水平仍居今年次高位。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”