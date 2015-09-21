《香港报摘》--信报9月21日

**头版头条**

--沉寂多年的本港电影圈迎来重量级新成员。内地影视大亨黎瑞刚旗下的华人文化产业投资基金（CMC）与美国华纳兄弟娱乐公司，宣布成立电影公司「旗舰影业」，并以香港作营运总部，共同开发及制作华语及英语电影，并向全球市场发行。

**其他**

--港元强势，不少游客转往东南亚地区旅游；加上今年内地「十一」黄金周假期长达7天，酒店业人士估计，内地客多选择在港过境或最多在港逗留一天，有酒店房租下调两成。

--华为云服务在香港落地开花，去年本地数据中心及非数据中心的企业云伺服器收入分别大升30%及400%，未来发展将聚焦四大行业，其中又以金融业成为重要引擎，香港所有中资银行都是华为客户。

--香港数码声音电台经营环境未有改善，凤凰卫视集团旗下凤凰优悦URadio因经营困难，已在上周四（17日）向政府提出退还服务牌照，预期下周一（28日）全面停播。（完）

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