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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 08:51 BJT

永安期货：中国期指量能缩减，观望气氛浓厚

以下内容节选自9月21日的《期货日报》：

经历前一周的短暂反弹之后，上周市场再度出现回落，周初指数大幅走低，虽然之后触底反弹，但反弹力度明显较弱。上周期指三个品种全线下跌，IF、IH及IC主力合约当周跌幅分别为5.07%、1.26%和8.87%。基差方面，由于交割周因素，近月合约走势较强，已全部转为期货小幅升水，同时次近月合约贴水也出现不同程度收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水112.3、48和206.9点。

　　整体来看，目前多空持仓均出现大幅下滑，市场活跃度进一步下降，离场观望气氛较浓。预计期指未来振幅将继续收窄，短期无明显趋势性行情，市场将继续胶着。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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