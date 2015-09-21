永安期货：中国期指量能缩减，观望气氛浓厚

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月21日的《期货日报》：
经历前一周的短暂反弹之后，上周市场再度出现回落，周初指数大幅走低，虽然之后触底反弹，但反弹力度明显较弱。上周期指三个品种全线下跌，IF、IH及IC主力合约当周跌幅分别为5.07%、1.26%和8.87%。基差方面，由于交割周因素，近月合约走势较强，已全部转为期货小幅升水，同时次近月合约贴水也出现不同程度收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水112.3、48和206.9点。
整体来看，目前多空持仓均出现大幅下滑，市场活跃度进一步下降，离场观望气氛较浓。预计期指未来振幅将继续收窄，短期无明显趋势性行情，市场将继续胶着。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”