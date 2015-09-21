永安期货：中国期指量能缩减，观望气氛浓厚

经历前一周的短暂反弹之后，上周市场再度出现回落，周初指数大幅走低，虽然之后触底反弹，但反弹力度明显较弱。上周期指三个品种全线下跌，IF、IH及IC主力合约当周跌幅分别为5.07%、1.26%和8.87%。基差方面，由于交割周因素，近月合约走势较强，已全部转为期货小幅升水，同时次近月合约贴水也出现不同程度收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水112.3、48和206.9点。