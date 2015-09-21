《台湾重要政经日程》--9月21日

=====================今日重要政经消息============================== 9/21(一) --09:00 行政院长毛治国赴立法院预算报告备询。 --16:00 经济部公布8月外销订单金额年变动率，上月为下跌5.0%。 ===================================================================== 9/22(二) --08:30 主计总处公布8月季调失业率，上月为3.74%。 9/23(三) *--09:00 立法院邀请中央银行总裁彭淮南赴立法院备询。 --10:30 元大宝华综合经济研究院记者会。 *--14:00 第一金投信举行论坛。 *--14:00 财政部公布第四季发债计划。 --16:00 经济部公布8月工业生产指数年变动率，上月年减2.99%%。 9/24(四) --17:00 台湾央行召开第三季理监事会议，会后宣布利率结果。 --16:20 央行公布8月M2年增率，上月年增6.06%。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/5(一) --16:20 台湾央行公布9月底外汇存底，上月底为4,247.91亿美元。 10/7(三) --08:30 台湾主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月下跌0.45%。 --16:00 台湾财政公布9月出口金额年变动率，上月下跌14.8%。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 11/20(五) --16:10 台湾央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)