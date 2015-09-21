期货日报：中秋国庆双节效应近尾声，大连鸡蛋期货走势纠结

以下内容节选自9月21日的《期货日报》：

在天气转凉、存栏增加、供应预期增加的情况下，虽然双节效应余温尚在、猪肉价格对鸡肉及鸡蛋的支撑作用还有所体现，鸡蛋期现货市场整体仍然受到压制，以振荡回落为主，但这个过程中不乏短线反弹。因此，操作思路上建议多空结合，以空为主，短线上可把握机会逢反弹适当做多。

如果美豆不确定性增加、国内需求回暖及玉米收储不及玉米带动豆粕及玉米价格，那么鸡蛋的价格也会因饲料原料价格的变化而变动；猪肉价格面临高位回落的风险；5月、6月、7月养殖户育雏鸡和后备鸡存栏下降，对应的这些蛋鸡年末的开产压力略有减弱，且近期老龄鸡淘汰有所增加，后期存栏增加趋势不及预期。（完）

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