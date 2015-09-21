《交易视点》台湾央行仍可能宣示性调降利率以救经济--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月21日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，尽管本次FOMC会议维持目前利率水准不变，今年仍有两次会议让FED来讨论是否进行升息，目前市场预期12月份升息机率来得较高，使得市场还需忍受升息不确定性之苦，后续需观察不升息是否会造成投资人对于全球经济状况缺乏信心，造成风险性资产价格下跌，提升避险需求，而影响通膨因子是否也因不升息出现变化。
台湾经济基本面仍处于疲弱状态，尽管央行已透过汇率贬值来刺激出口，市场在美国不升息情况下，仍预期本周台湾央行理监事会议有机会宣示性调降利率半码，来展现救经济决心，密切注意隔拆利率走势及市场买盘信心，来冲破10年新券的套牢得标利率1.1680%，预估而本周十年券104/12期 成交区间在1.15%-1.25%，而五年券104/9期 则在0.75%-0.85%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”