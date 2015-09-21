中港个股：中国中铁拟将工业制造板块与中铁二局置换，后者继续停牌

根据去年底相关财务数据测算，预计此次置换所涉及的总资产、净资产和营业收入对中铁股份均不构成重大资产重组，方案也不涉及发行股份，因此中铁股份周一起复牌。不过此次置换对中铁二局构大重大资产重组，公司股票将继续停牌。经中铁二局申请，公司股票自周一起停牌不超过30天。