中港个股：中国中铁拟将工业制造板块与中铁二局置换，后者继续停牌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月21日 - 中国大型基建企业--中国中铁股份有限公司 周一公告称，中铁股份拟将旗下工业制造板块相关子公司股权注入子公司中铁二局 ，用以置换后者现有的资产业务，不过目前涉及的资产范围尚未最终确定。
根据去年底相关财务数据测算，预计此次置换所涉及的总资产、净资产和营业收入对中铁股份均不构成重大资产重组，方案也不涉及发行股份，因此中铁股份周一起复牌。不过此次置换对中铁二局构大重大资产重组，公司股票将继续停牌。经中铁二局申请，公司股票自周一起停牌不超过30天。
中铁二局称，中国中铁和中铁二局将按照有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、 法律及财务顾问等各项工作。
中铁股份和中铁二局自上周一起双双停牌，上一交易日中铁股份A股收在11.2元人民币。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”