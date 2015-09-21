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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 08:55 BJT

中港个股：中国中铁拟将工业制造板块与中铁二局置换，后者继续停牌

路透上海9月21日 - 中国大型基建企业--中国中铁股份有限公司 周一公告称，中铁股份拟将旗下工业制造板块相关子公司股权注入子公司中铁二局 ，用以置换后者现有的资产业务，不过目前涉及的资产范围尚未最终确定。

根据去年底相关财务数据测算，预计此次置换所涉及的总资产、净资产和营业收入对中铁股份均不构成重大资产重组，方案也不涉及发行股份，因此中铁股份周一起复牌。不过此次置换对中铁二局构大重大资产重组，公司股票将继续停牌。经中铁二局申请，公司股票自周一起停牌不超过30天。

中铁二局称，中国中铁和中铁二局将按照有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、 法律及财务顾问等各项工作。

中铁股份和中铁二局自上周一起双双停牌，上一交易日中铁股份A股收在11.2元人民币。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)

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