大连新北良：大连玉米期约量仓放大，多空博弈激烈

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月21日的《期货日报》：
9月18日，备受市场关注的2015年东北玉米临储收购政策揭开“神秘”面纱，但围绕临储政策价格调整和收购期具体执行方法的解读分歧，将当天玉米期货市场的成交量和持仓量大幅放大。
9月18日，包含1601合约、1605合约以及刚上市的1609合约在内的玉米指数成交量达到173.5万手，这是自2010年11月18日以来的最大单日成交量。当日闭市，玉米指数持仓量为163.6万手，创造了自2007年3月12日以来的最高当日持仓量。
成交量和持仓量大幅拉升，量仓指标已经给市场参与者发出了清晰的信号：玉米价格还未明朗，多空仍在激烈博弈。在这种氛围下，可以预计，2015/2016新粮食年度，玉米期货成交量和持仓量望继续攀升。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”