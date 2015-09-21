大连新北良：大连玉米期约量仓放大，多空博弈激烈

以下内容节选自9月21日的《期货日报》：

9月18日，备受市场关注的2015年东北玉米临储收购政策揭开“神秘”面纱，但围绕临储政策价格调整和收购期具体执行方法的解读分歧，将当天玉米期货市场的成交量和持仓量大幅放大。

9月18日，包含1601合约、1605合约以及刚上市的1609合约在内的玉米指数成交量达到173.5万手，这是自2010年11月18日以来的最大单日成交量。当日闭市，玉米指数持仓量为163.6万手，创造了自2007年3月12日以来的最高当日持仓量。

成交量和持仓量大幅拉升，量仓指标已经给市场参与者发出了清晰的信号：玉米价格还未明朗，多空仍在激烈博弈。在这种氛围下，可以预计，2015/2016新粮食年度，玉米期货成交量和持仓量望继续攀升。(完)

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