中国个股：保变电气称天威集团及部分子公司破产重整对公司无重大影响

路透上海9月21日 - 日前中国保定天威集团及部分子公司宣告破产重整，引发市场对其相关上市公司--保定天威保变电气股份有限公司 是否受牵连的关注，而保变电气周一表示，该事件对公司生产经营不会产生重大影响。

公告指出，保变电气与天威集团同是隶属中国兵器装备集团公司的独立法人，保变电气历史上与天威集团及其子公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开”，确保上市公司独立性。公司的董事、监事、高级管理人员均无在天威集团交叉任职情况，保变电气董监高履职的具有独立性。

保变电气实际控制人兵装集团持股33.47%，为公司第一大股东。天威集团持有公司22.96%的股权，天威集团及部分子公司拟申请破产重整不会影响兵装集团第一大股东和实际控制人地位，兵装集团的持股情况保证了公司股权的稳定性。

公告并称，公司与天威集团不存在同业竞争，关联交易较少。截止目前，保变电气经营活动现金流量状况较佳，经营性现金流量充足；截止目前，公司生产经营情况正常。

公司还指出，将以国家电力发展为指导，以市场需求为导向，提高变压器业务盈利能力，做优做强变压器业务；同时加快结构调整和能力提升步伐，在充分论证的基础上，择机拓展一、二次设备等其他输变电业务，发展成为综合实力国内领先、国际知名的一流输变电企业。

而兵装集团作为实际控制人，在2014年4月作出了《关于避免与保定天威保变电气股份有限公司同业竞争的承诺》，承诺兵装集团作为保变电气实际控制人之期限内，保变电气是兵装集团唯一的输变电业务平台，在兵装集团作为保变电气实际控制人期限内，将通过资产重组、注入资本金等方式持续支持天威保变输变电业务的发展。

此外，天威集团拟申请破产重组的三家子公司分别为保定天威风电叶片有限公司、保定天威薄膜光伏有限公司、保定天威风电科技有限公司，均为天威集团的全资子公司，目前，与保变电气无股权关系及经营业务往来。本次天威集团及三家子公司申请破产重整不会对保变电气造成重大影响。

继开启中国国企债券违约先河之后，保定天威集团上周五公告称，集团及旗下三家子公司已具备破产重整的条件，拟申请破产重整；因自2011年起，受全球经济放缓、整个新能源产能严重过剩、价格持续低迷等不利因素的影响，企业逐渐陷入经营危机和财务危机且日趋严重。 (完)

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