方正中期期货：中国工业品期货普降，钢材、能化领跌CIFI涨势终结

美联储9月FOMC会议声明维持利率不变，称经济温和扩张，就业稳固增长，失业率下降。国内市场，上周公布的数据较为低迷，固定资产投资同比低于前值和预期，拖累投资市场人气。在上述因素的综合影响之下，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）反弹行情终结。9月18日当周，CIFI先跌后涨再下行，最高上冲至651.87点，最低探至637.50点，全周跌幅为1.31%。预计短期内CIFI振荡格局难改。