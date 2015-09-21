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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 09:02 BJT

方正中期期货：中国工业品期货普降，钢材、能化领跌CIFI涨势终结

以下内容节选自9月21日的《期货日报》：

美联储9月FOMC会议声明维持利率不变，称经济温和扩张，就业稳固增长，失业率下降。国内市场，上周公布的数据较为低迷，固定资产投资同比低于前值和预期，拖累投资市场人气。在上述因素的综合影响之下，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）反弹行情终结。9月18日当周，CIFI先跌后涨再下行，最高上冲至651.87点，最低探至637.50点，全周跌幅为1.31%。预计短期内CIFI振荡格局难改。

　　上周美联储加息靴子落地，美元在消化完加息推迟的消息后将自低位回升。美联储加息推迟，商品市场未见明显反应，整体符合预期。本周需重点关注中国9月财新PMI预览值。短期内，预计CIFI以振荡下行为主。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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