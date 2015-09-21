方正中期期货：中国工业品期货普降，钢材、能化领跌CIFI涨势终结

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月21日的《期货日报》：
美联储9月FOMC会议声明维持利率不变，称经济温和扩张，就业稳固增长，失业率下降。国内市场，上周公布的数据较为低迷，固定资产投资同比低于前值和预期，拖累投资市场人气。在上述因素的综合影响之下，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）反弹行情终结。9月18日当周，CIFI先跌后涨再下行，最高上冲至651.87点，最低探至637.50点，全周跌幅为1.31%。预计短期内CIFI振荡格局难改。
上周美联储加息靴子落地，美元在消化完加息推迟的消息后将自低位回升。美联储加息推迟，商品市场未见明显反应，整体符合预期。本周需重点关注中国9月财新PMI预览值。短期内，预计CIFI以振荡下行为主。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”