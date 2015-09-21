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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--9月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    9月22日(二)
    0130 澳洲房价指数                               第二季         --      +1.6% 
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          8月         --  顺差37.41
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              8月       86.5    负20.69
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --  盈余30.29
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               9月          0        负1
    1400 欧元区消费者信心指数                      9月初值        负7     负6.80
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)      7月         --      +0.2%
                                         (较上年同期)              --      +5.6%
    1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数          9月         --          0
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    9月21日(一) 
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               8月      -0.5%       -0.3%
                                (较上年同期)                    -1.7%       -1.5%
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  7月       持平       +0.7%
    1400 美国成屋销售年率(万户)                        8月        531         551
    (完)

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