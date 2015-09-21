主要国家经济指标预测--9月22日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月22日(二) 0130 澳洲房价指数 第二季 -- +1.6% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差37.41 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 86.5 负20.69 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余30.29 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 0 负1 1400 欧元区消费者信心指数 9月初值 负7 负6.80 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 7月 -- +0.2% (较上年同期) -- +5.6% 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 0 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月21日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.5% -0.3% (较上年同期) -1.7% -1.5% 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 持平 +0.7% 1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 531 551 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”