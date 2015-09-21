金属期市：LME期铜触及两周低位，因全球经济忧虑挥之不去

周日公布的一项民间调查显示，中国企业第三季利润率改善，而贷款需求依然疲弱。调查结果表明，股市暴跌对整体经济的影响将微弱。

围绕全球经济问题对美国的影响程度，周六美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者的看法严重分歧，美联储主席叶伦在带领联储官员讨论升息与否问题时，恐怕也难以消弭这样的歧见。

美联储按兵不动后，市场继续猜测其何时会开始加息，之后中国和欧元区本周将公布的企业信心数据将对全球经济前景提供一些线索。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，截至9月15日当周，对冲基金和基金经理转为持有期铜合约的净多仓。(完)

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