金属期市：LME期铜触及两周低位，因全球经济忧虑挥之不去

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
周日公布的一项民间调查显示，中国企业第三季利润率改善，而贷款需求依然疲弱。调查结果表明，股市暴跌对整体经济的影响将微弱。
围绕全球经济问题对美国的影响程度，周六美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者的看法严重分歧，美联储主席叶伦在带领联储官员讨论升息与否问题时，恐怕也难以消弭这样的歧见。
美联储按兵不动后，市场继续猜测其何时会开始加息，之后中国和欧元区本周将公布的企业信心数据将对全球经济前景提供一些线索。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，截至9月15日当周，对冲基金和基金经理转为持有期铜合约的净多仓。(完)
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(编译 杜明霞/王兴亚；审校 孙茉莉/王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”