期货日报：中国消油脂期价偏弱运行，因供应压力难消

以下内容节选自9月21日的《期货日报》：

近期，油脂维持振荡走势。我们认为，今年油脂市场整体供应过剩压力仍大，在需求未能很好配合的情况下，后期价格下行压力仍难消除。在原油维持低位整理的背景下，油脂中期仍有下行空间，建议关注做空机会。

豆油消费表现良好，主要受节日消费拉动所致，但以低位采购为主。整体上，受双节叠加效应影响，下游热销期仍将延续，对油脂价格短期形成支撑，但后期随着节后消费季节性回落，价格将再次受压。

近期，原油价格回归基本面呈弱势调整，油脂整体基本面供应过剩格局依旧。但马来西亚和印度两国拟推CPO价格稳定机制，市场心理层面有所好转，马来西亚盘棕榈油价格受此提振呈反弹走势。但中长期油脂在基本面偏弱影响下将继续持弱。建议空单建仓，目标合约Y1601，建仓区间5250—5700元/吨，目标价格4800—5000元/吨，止损位控制在5900—6100元/吨。(完)

详情请点选链接：here