全球金市：金价徘徊在近三周高位附近，因股市下滑

据路透上周四在美联储利率决定公布后所做的调查显示，华尔街大型投行现在多数都预计，美联储或在12月份启动加息。

美联储上周未加息对不生息的黄金而言是利好，因为利率一旦上升黄金需求则会下降。但鉴于市场预计美联储年底前会加息，黄金上行空间受限。

美国商品交易管理委员会(CFTC)周五发布数据显示，截至9月15日止，对冲基金及基金经理将纽约商品期货交易所(COMEX)期金净多仓降至五年低位。

据俄罗斯央行上周五数据显示，截至9月1日，俄罗斯黄金储备增至4,240万盎司，上月则为4,140万盎司。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1137.2 -1.8 -0.16

现货银 15.11 -0.05 -0.33

现货铂金 975.5 -3 -0.31

现货钯金 605.7 2.7 0.45

COMEX期金 1136.9 -0.9 -0.08

COMEX期银 15.125 -0.038 -0.25

汇率

欧元/美元 1.1306

美元指数 95.153

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

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