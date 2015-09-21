全球金市：金价徘徊在近三周高位附近，因股市下滑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
据路透上周四在美联储利率决定公布后所做的调查显示，华尔街大型投行现在多数都预计，美联储或在12月份启动加息。
美联储上周未加息对不生息的黄金而言是利好，因为利率一旦上升黄金需求则会下降。但鉴于市场预计美联储年底前会加息，黄金上行空间受限。
美国商品交易管理委员会(CFTC)周五发布数据显示，截至9月15日止，对冲基金及基金经理将纽约商品期货交易所(COMEX)期金净多仓降至五年低位。
据俄罗斯央行上周五数据显示，截至9月1日，俄罗斯黄金储备增至4,240万盎司，上月则为4,140万盎司。
----------------------0051GMT---------------------------
价格 变动 涨跌%
现货金 1137.2 -1.8 -0.16
现货银 15.11 -0.05 -0.33
现货铂金 975.5 -3 -0.31
现货钯金 605.7 2.7 0.45
COMEX期金 1136.9 -0.9 -0.08
COMEX期银 15.125 -0.038 -0.25
汇率
欧元/美元 1.1306
美元指数 95.153
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/孙国玉；审校 王兴亚/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”