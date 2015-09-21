《香港报摘》--其他报纸重要消息9月21日

**明报**

--主营减肥茶的内地零售商碧生源 上周刚获果汁生产商汇源 入股成第二大股东，碧生源主席赵一弘表示，未来公司的产品会更多元化，在医疗产品及医疗服务业扩张，亦有意收购医院等相关机构。

--经过3年时间筹备，金管局落实电子支票将于今年12月试推，金管局金融基建发展处主管李树培，日前在印尼雅加达出席活动时表示，将与广东省、深圳及澳门，探讨在当地市场发展跨境电子支票的可能性，惟仅属初步阶段，未有任何时间表。

**星岛日报**

--近期多家国企发布重组公告，下一个或是中粮集团。中国媒体报道称，中粮集团计画将旗下11家上市公司分拆及整合，完成之后将分为粮油、食品、地产、金融等公司分别上市，最后则将集团整体上市。

**苹果日报**

--消息说，因应上月中人行公布，拓宽境外清算行及参加行，涉足内地市场进行人币购售业务范围及交易品种，本港清算行中银香港 ，计划为本地人币参加行，提供以在岸价（CNY）于内地买卖人币远期合约的新业务。

**东方日报**

--港交所 股价今年盘中高低位差距超过137元。市场消息透露，近期港交所进行「查仓」，根据《证券及期货条例》（SFO）第329条，就其股份权益进行调查，要求券商提交股份受益人及持股量等资料。

--消息指，有香港银行近日开始暂停为企业客户利用在岸及离岸人民币差价进行套利交易，认为金管局有机会加强人民币贸易结算的真实性审核，银行正积极为过去一个月的交易做好报告和解画准备，随时应付监管查询。

**文汇报

--中原地产研究部高级联席董事黄良昇指，第三季楼宇买卖合约登记仅暂录15,428宗及1,155.7亿港元，预计整季将录约18,000宗及1,345亿港元，环比下跌14.5%及12.1%，将为六个季度及五个季度新低。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘