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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 09:10 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月21日

路透香港9月21日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.75港元      )
                                                                                                                                  
 美股道琼工业指数周五收低-290.16,或-1.74%,报16384.58点.因美国联邦储备理事会(FED/美联储)                                           
 维持利率近零的决定，引发投资者担心全球成长持续疲弱对美国企业盈利构成的潜在影响。                                            
                                                                                                                             
                                                                                                                                  
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                             
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                
 -------------------------------------------------------------------------------------                                            
 中海油                       108.100   -2.90      60564             8.378      -3.48                                             
 中国铝业                       8.440   -1.06      25999             2.616      -2.01                                             
 中国移动                      58.360   -1.55     260799            90.458      -1.84                                             
 中国人寿                      18.080   -0.99     235826            28.024      -2.86                                             
 中石油                        73.560   -2.72      45927             5.701      -2.72                                             
 中石化                        65.940   -3.48      46738             5.110      -2.66                                             
 汇丰控股            <HSBC.K   38.130   -2.28    2182247            59.102      -1.91                                             
 中电信                        49.940   -3.83      14373             3.870      -2.26                                             
 中国联通                      12.950   -2.56     193501            10.036      -1.61                                             
 兖州煤业                       4.920   -2.57      58796             3.813      -1.47                                             
 华能国际                      45.340   -2.16      27072             8.785      -2.07                                             
 南方航空                      33.740   -2.77       7425             5.230      -1.51                                             
 东方航空                      29.150   -0.78      13491             4.518       0.85                                             
 中芯国际                       4.450   -2.41      70264             0.690      -2.85                                             
 （完）

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