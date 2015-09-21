《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月21日

路透香港9月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.75港元 ) 美股道琼工业指数周五收低-290.16,或-1.74%,报16384.58点.因美国联邦储备理事会(FED/美联储) 维持利率近零的决定，引发投资者担心全球成长持续疲弱对美国企业盈利构成的潜在影响。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 108.100 -2.90 60564 8.378 -3.48 中国铝业 8.440 -1.06 25999 2.616 -2.01 中国移动 58.360 -1.55 260799 90.458 -1.84 中国人寿 18.080 -0.99 235826 28.024 -2.86 中石油 73.560 -2.72 45927 5.701 -2.72 中石化 65.940 -3.48 46738 5.110 -2.66 汇丰控股 <HSBC.K 38.130 -2.28 2182247 59.102 -1.91 中电信 49.940 -3.83 14373 3.870 -2.26 中国联通 12.950 -2.56 193501 10.036 -1.61 兖州煤业 4.920 -2.57 58796 3.813 -1.47 华能国际 45.340 -2.16 27072 8.785 -2.07 南方航空 33.740 -2.77 7425 5.230 -1.51 东方航空 29.150 -0.78 13491 4.518 0.85 中芯国际 4.450 -2.41 70264 0.690 -2.85 （完）