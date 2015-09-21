芝加哥期市：大豆触及10日低点，美国丰产前景令价格承压

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
12月小麦 跌0.62%至4.83-3/4美元；周五收高1.1%。
美国大豆农户不久后将开始收割，市场预期产量将创史上次高，这使得大豆价格承压。
预报称下周及本月底前料出现最乾燥天气，应有助于农作物成熟并促进田间作业。
巴西分析机构Safras & Mercado周五上调该国2015/16年度大豆产量预估，目前预计将创1.0054亿吨的记录，高于7月预估的9,930万吨，因农户较愿意选择种植大豆，而非玉米。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 483.75 -3.00 -0.62% +0.47% 492.53 51
CBOT玉米 376.00 -1.25 -0.33% -0.99% 377.19 54
CBOT大豆 867.25 0.00 +0.00% -1.95% 892.10 27
CBOT稻米 $12.83 -$0.12 -0.93% -0.50% $12.24 68
美国原油 $44.81 $0.13 +0.29% -4.46% $43.78 45
汇率
欧元/美元 $1.130 $0.000 -0.02% -1.15%
美元/澳元 0.719 0.000 +0.00% +0.25%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/张若琪 审校 王丽鑫)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。