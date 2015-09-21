芝加哥期市：大豆触及10日低点，美国丰产前景令价格承压

12月小麦 跌0.62%至4.83-3/4美元；周五收高1.1%。

美国大豆农户不久后将开始收割，市场预期产量将创史上次高，这使得大豆价格承压。

预报称下周及本月底前料出现最乾燥天气，应有助于农作物成熟并促进田间作业。

巴西分析机构Safras & Mercado周五上调该国2015/16年度大豆产量预估，目前预计将创1.0054亿吨的记录，高于7月预估的9,930万吨，因农户较愿意选择种植大豆，而非玉米。

-----------------------------------0049GMT---------------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 483.75 -3.00 -0.62% +0.47% 492.53 51

CBOT玉米 376.00 -1.25 -0.33% -0.99% 377.19 54

CBOT大豆 867.25 0.00 +0.00% -1.95% 892.10 27

CBOT稻米 $12.83 -$0.12 -0.93% -0.50% $12.24 68

美国原油 $44.81 $0.13 +0.29% -4.46% $43.78 45

汇率

欧元/美元 $1.130 $0.000 -0.02% -1.15%

美元/澳元 0.719 0.000 +0.00% +0.25%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/张若琪 审校 王丽鑫)