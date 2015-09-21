港报社评：清洗紫砂茶壶无法可依--信报9月21日

九七回归之前，前中共政治局常委李瑞环曾经作出一个令人至今仍然印象深刻的比拟，他将香港喻为「紫砂茶壶」，指出茶垢才是茶壶的精华所在，毋须不断清洗，否则紫砂茶壶反而变得不值钱。既然是紫砂茶壶，香港在回归之初，确实没有遇到不必要的清洗，层层沉积的茶垢得以保留下来，部分仍带有殖民地色彩的人事物并无一笔勾销。昨天，全国港澳研究会会长陈佐洱提出「去殖民化」的论述，难免让人疑问，莫非回归十八年之后，紫砂茶壶的茶垢终于会被清洗？

陈佐洱在全国港澳研究会的论坛致辞之时批评，香港回归后没有依法实施「去殖民化」，「让一些本应放在历史博物馆里的东西跑出来招摇过市」，更让「去中国化」的殖民地主义者「死灰复燃、气焰嚣张」，「不『去殖民化』反而『去中国化』，使得「一国」之下的「两制」都受到伤害」，造成香港巨大内耗。

陈佐洱又指出，香港在全国经济总量、全球综合竞争力，以至港口货运量等等，近年都陆续被内地城市超越，认为香港在经济民生进展差强人意。他表示，与香港一海之隔的澳门虽然近期博彩业收入和人均本地生产总值大跌，但仍在经济发展上大幅抛离香港，认为澳门的成功关键，是在回归后「敢于克服重重困难，依法进行了牵动全局的一系列改革」。

先不论「去殖民化」是否能够为香港带来经济成就，两者的因果关系尚待厘清，陈佐洱的论述有一个重点是「依法」，看来是贯彻国家领导人不断强调依法治国的理念。然而问题在于，「去殖民化」依的是什么法？对于这个被记者追问的问题，陈佐洱没有明确回覆，只叫记者「在《基本法》里找」，接着反问：「你说应该殖民地化吗？」

立法会主席曾钰成也不知道可以依什么法来「去殖民化」，对于陈佐洱的讲法，他只表示「我唔系好了解」。政制及内地事务局局长谭志源则回应说，大部分港人都拥护「一国两制」及高度自治，只有极少数人拿出其他旗帜，作出本土思想倾向的言论，认为陈佐洱不用担心。谭局长又说，中央官员应对港人多些包容及信任，不要以偏概全，政治上比较虚的争拗对民生建设并无帮助。

「去殖民化」也好，「去中国化」也好，显然都是政治上比较虚的争拗，谁拗赢谁拗输根本没有多大意义。须知道，殖民地时代港英管治确实遗留下来不少好东西，例如法制，例如廉政，又例如言论自由和新闻自由，这些都已是香港人视作不容侵犯的核心价值，若然「去殖民化」竟然连这些好东西都清洗去、抹煞掉，岂不是自毁长城？

假设，极少数人拿出龙狮旗作出本土思想倾向的言论，说白了就是「鼓吹港独」，被认为是「去中国化」的表现，香港可以依据什么法律来处理呢？要是言论始终处于言论层面，完全没有任何破坏性的具体行动，依法只能不干预。如果有怀疑港独分子行动起来，例如早前有人涉嫌制造炸弹，依法当然要彻查，把疑犯拘捕归案，但那跟「去殖民化」无关，纯粹是要保障市民安全。

陈佐洱的讲法相当笼统，没有具体指出「去殖民化」应该如何施为，所以确是政治上比较虚的争拗。然而，虚也有虚的优点，毋须过度解读为中央政府锐意清除殖民地时代的印记，毕竟清洗紫砂茶壶无法可依，强行清洗的话，恐怕会再一次挑动香港人的神经，徒然变成可能进一步撕裂社会的导火线。

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