港报社评：习奥峰会的两岸悬题--明报9月21日

1985年，习近平以中共正定县委书记的身分，率团赴美国考察，那是习近平首次到访美国。正好是30年之后，习近平明日再次到访美国，首次以国家主席身分，展开国事访问。

30年间，世事风云变幻，两个「首次」，变化更值得玩味。这不由令人回想起另一个「首次」，那是习近平的父亲习仲勳，1980年获平反后，率团赴美国考察，那个首次访问，在中美关系是巩固邓小平访美成果之行，但另一个成果就是老习回来后在广东力推开放。

习近平萧规曹随，坐江山理顺中美

中美关系至今仍是中国外交最重要的课题，而中美关系是既复杂又有趣的。习近平今次访美，呼应另一条政治传统，即中共最高领导人在坐稳江山之后，就会以「国事访问」的最高规格，着手去「理顺」与美国的关系。习近平今次赴美，与他1985年首度赴美的「考察」完全不同，与此前2013年访美与奥巴马的「庄园会晤」也不同，其根本性质，仍是「理顺」中美关系。

虽然在逼近习近平访美之期，中美双方都还在不断放风，特别是作为东道主的美方，在网络黑客、南海冲突等方面，仍不断有新的说法，但习近平和奥巴马坐下来，当然不会在黑客问题上浪费太多时间。这个问题虽然敏感，但其实已经解决，中共中央政法委书记孟建柱不久前专门访美，就是去为习奥会「扫雷」。有理由相信，孟建柱「扫雷」已经成功。

当然，中美之间还有很多具争议话题，就美国的中国问题专家来说，这些都是大问题，如南海问题、环境问题、金融安全问题等等。但熟悉中国政治的观察者会发现，在确定习近平访美作为今年中国政治大事后，中国各主管部门在不同领域也都在「扫雷」，为习近平访美铺路。

争议点扫雷铺路，台湾问题最复杂

作为国事访问，担心中美间由零和思维主导、出现对抗性言论，都是多余的。过去半年间，中美多个层级的官员，来往于北京华盛顿之间，作了很充分的准备。但也要看到，今次习近平访美，不见得一路坦途，「习奥会」可能带领中美关系进入一个新的阶段，包括有更深度的合作，去解决中美间、地区和全球的问题。但中美关系要「理顺」，有一个相当关键的问题，要由习奥私会，严肃对谈，这就是台湾问题。

依北京国台办的官式说法，台湾问题仍然是「中美关系最重要、最敏感、最复杂的问题」，而以中美台三角现状来说，台湾问题是中美间不断调试管控的一个重要领域。

习近平今次访美，一个要与奥巴马当面交换意见的敏感话题，也是一个需要取得成果而不一定会公布的议题，正是台湾问题。就这个问题，国台办主任张志军8月专程访美，与美国副国务卿布林肯和亚太事务助理国务卿拉塞尔会晤，为习奥会谈台湾问题作最后准备。

台湾问题在中美之间十分重要，因而成为中国最高领导人国事访问美国的必谈议题，但习近平今次与奥巴马谈台湾问题，面临新的紧迫性，在于台湾已经和可能出现的变化，将影响两岸关系出现重大变化。

岛内民情已生变，习奥管控台选举

台湾将要出现的变化，就是明年举行的总统大选。虽然这次选举，看上去是国民党、民进党、亲民党3党参选人之战，但参考迄今以来的民调，3个主要参选人的民意支持度差距极大，以目前选情来看，舆论普遍相信民进党参选人蔡英文胜算较高。如果蔡英文当选总统，则台湾将再度出现政党轮替。

国民党籍的马英九总统执政8年，最大成果是推动两岸经济进一步融合，踏进和平发展的框架。北京当然担心，不承认「九二共识」、坚持台独党纲的民进党再度执政，会导致两岸关系由热变冷、由稳变乱。而当年「两国论」的重要推手蔡英文一旦得坐大位，更令北京担心实质台独上轨道。

台湾还有个已经出现的重要变化，那就是民情生变。《联合报》的「两岸关系年度调查」显示，主张两岸「永远维持现状」的比率攀上五成五的新高。这一结果，令各方震惊之余，由之导出的两岸关系前景，耐人寻味。既显示「急独」主张在台湾没有市场，也显示「缓统」也不为台湾民众接受。从另一个层面上看，反映台湾民众对「变天」后两岸关系相当担忧。

两岸关系是否发生质变，当然是中美元首必须谈的议题。而今次磋商，成果或不会公开，但对台湾的选举有重要影响，对台湾问题的新「管控」，也将在「习奥会」后起步。

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